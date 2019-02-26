2019-02-26T11:59:14+03:00
Происшествия

В Крыму подростки попали в ДТП на угнанной машине: Двое погибли

МВД проводит проверку в результате аварии
Александра КОРШУНОВА
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В Красногвардейском районе произошла авария, в которой погибли двое несовершеннолетних и еще один пострадал. Известно, что ребята угнали машину у жителя Джанкойского района.

Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, ДТП произошло вечером 25 февраля. В салоне «ВАЗа» обнаружили троих несовершеннолетних.

- Двое из них - водитель и пассажир, от полученных травм скончались на месте. Еще одного пассажира доставили в больницу, - добавили в пресс-службе.

По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Он выехал на обочину и врезался в дерево.

Сейчас по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.

Напомним, на шоссе Героев Сталинграда в Керчи лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, их отвезли в городскую больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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