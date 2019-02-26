В Крыму подростки попали в ДТП на угнанной машине: Двое погибли
В Красногвардейском районе произошла авария, в которой погибли двое несовершеннолетних и еще один пострадал. Известно, что ребята угнали машину у жителя Джанкойского района.
Как сообщили в пресс-службе МВД Республики Крым, ДТП произошло вечером 25 февраля. В салоне «ВАЗа» обнаружили троих несовершеннолетних.
- Двое из них - водитель и пассажир, от полученных травм скончались на месте. Еще одного пассажира доставили в больницу, - добавили в пресс-службе.
По предварительным данным, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Он выехал на обочину и врезался в дерево.
Сейчас по данному факту проводится проверка, назначены экспертизы.
Напомним, на шоссе Героев Сталинграда в Керчи лоб в лоб столкнулись два легковых автомобиля. В результате аварии пострадали четыре человека, их отвезли в городскую больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU