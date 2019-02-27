В Симферополе за неделю 28 человек заболели корью

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-27T10:34:47+03:00

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В Симферополе на понедельник, 25 февраля, зафиксировали 28 случаев кори. Из всего количества заболевших 13 детей. Об этом сообщил начальник территориального отдела Роспотребнадзора по Симферополю Олег Гончаренко.

- При этом с 18 по 24 февраля в крымской столице зарегистрировали 12 случаев кори. У нас есть взаимопонимание, в школах ведется прививочная кампания, - добавил он.

Гончаренко также отметил, что всего с начала 2019 года из-за ОРВИ на карантин закрыли 50 классов. В шести классах трех школ города он еще продолжает действовать.

За прошедшую неделю всего зафиксировано 15 случаев гриппа.

- Среди заболевших все взрослые, среди них 9 - беременные женщины, - дополнил Гончаренко.

Напомним, "КП-Крым" узнавала, есть ли опасность подхватить болезнь из-за вспышки кори на Украине. Там с начала года от осложнений погибли 8 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU