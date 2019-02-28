2019-02-28T12:39:16+03:00
Происшествия

На крымской горной дороге BMW съехала в кювет и врезалась в дерево

Спасатели сразу прибыли на место аварии
Александра КОРШУНОВА
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Машина врезалась в дерево. Фото: пресс-служба МЧС РКМашина врезалась в дерево. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В Крыму на дороге «Ялта-Соколиное» произошла авария с участием автомобиля BMW X5. Машина съехала с проезжей части в кювет и столкнулась с деревом.

Как сообщили в пресс-службе МЧС Республики Крым, на место происшествия сразу выехали спасатели.

- Сотрудники чрезвычайного ведомства с помощью стропа зафиксировали транспортное средство от падения в обрыв и, с помощью лебедки извлеки на дорогу с твердым покрытием, - добавил министр МЧС РК Сергей Шахов.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС РК

К счастью, в ДТП никто не пострадал. Фото: пресс-служба МЧС РК

Также он рассказал, что никто из пассажиров не пострадал и в медицинской помощи не нуждался.

Напомним, в Крыму трое подростков попали в ДТП на угнанной машине. Двое из них погибли, а третьего отвезли в больницу. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, назначены экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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