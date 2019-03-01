Женщины смогут бесплатно посетить музеи Севастополя 8 марта
В пятницу, 8 марта, женщины смогут бесплатно посетить севастопольские музеи. Такой подарок для прекрасного пола сделали в городе-герое.
Как рассказали в пресс-службе «Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя», такая акция будет действовать для всех женщин.
- Музей поздравляет с прекрасным праздником 8 Марта и приглашает бесплатно посетить музей Панораму, музей Диораму, Малахов курган и другие объекты музейного комплекса, - уточнили в пресс-службе.
Кстати, а на 23 февраля Никитский ботанический сад сделал подарок мужчинам. Они в День защитника Отечества могли бесплатно посетить парк динозавров. Всего пресмыкающихся там 15, они дышат, передвигаются и даже издают порой настоящий рев.
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Международный женский день отмечается с 1975 года. Исторически он появился как день солидарности женщин во многих странах за равные права.
ИСТОЧНИК KP.RU