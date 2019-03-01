Женщины смогут бесплатно посетить музеи Севастополя 8 марта

СЕГОДНЯ 15:25 2019-03-01T15:25:47+03:00

Праздник в 2019 году выпадает на пятницу

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В пятницу, 8 марта, женщины смогут бесплатно посетить севастопольские музеи. Такой подарок для прекрасного пола сделали в городе-герое.

Как рассказали в пресс-службе «Государственного музея героической обороны и освобождения Севастополя», такая акция будет действовать для всех женщин.

- Музей поздравляет с прекрасным праздником 8 Марта и приглашает бесплатно посетить музей Панораму, музей Диораму, Малахов курган и другие объекты музейного комплекса, - уточнили в пресс-службе.

Кстати, а на 23 февраля Никитский ботанический сад сделал подарок мужчинам. Они в День защитника Отечества могли бесплатно посетить парк динозавров. Всего пресмыкающихся там 15, они дышат, передвигаются и даже издают порой настоящий рев.

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Международный женский день отмечается с 1975 года. Исторически он появился как день солидарности женщин во многих странах за равные права.

ИСТОЧНИК KP.RU