В Ялте массажистка покалечила ребенка

СЕГОДНЯ 10:27 2019-03-02T11:04:55+03:00

Уголовное дело на медика передали в суд

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В Ялте медсестра нечаянно нанесла вред здоровью маленького пациента.

На медика завели уголовное дело. Крымская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении медсестры по массажу: сотрудницу физиотерапевтического отделения поликлиники № 1 ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1» обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

- По версии следствия, медсестра в ходе процедуры лечебного массажа причинила малолетнему ребенку тяжкую травму в виде перелома, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.

На сегодняшний день уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. По ч. 2 ст. 118 УК РФ медсестре грозит солидное тюремное заключение.

ИСТОЧНИК KP.RU