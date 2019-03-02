В Ялте массажистка покалечила ребенка
В Ялте медсестра нечаянно нанесла вред здоровью маленького пациента.
На медика завели уголовное дело. Крымская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу в отношении медсестры по массажу: сотрудницу физиотерапевтического отделения поликлиники № 1 ГБУЗ РК «Ялтинская городская больница № 1» обвиняют в причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
- По версии следствия, медсестра в ходе процедуры лечебного массажа причинила малолетнему ребенку тяжкую травму в виде перелома, - сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Крым.
На сегодняшний день уголовное дело направлено в Ялтинский городской суд для рассмотрения по существу. По ч. 2 ст. 118 УК РФ медсестре грозит солидное тюремное заключение.
ИСТОЧНИК KP.RU