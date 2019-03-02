2019-03-02T13:26:11+03:00
Происшествия

В Ялте дерево рухнуло на жилой дом

На полуострове МЧС устраняет последствия непогоды
Галина КОВАЛЕНКО
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Дерево рухнуло на двухэтажку. Фото: ГУ МЧС РК.Дерево рухнуло на двухэтажку. Фото: ГУ МЧС РК.
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В Ялте ЧП: сильный штормовой ветер свалил дерево на двухэтажный дом на улице Пальмиро Тальятти упало дерево. Ствол упал прямо на газопровод. И сейчас последствия разгула природной стихии устраняются крымскими спасателями. Но это не единственная неприятность, которую принесла непогода.

- В результате штормовых погодных условий упали деревья на трассе Алушта-Ялта, частично перекрыв движение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РК.

Также ветер свалили зеленые насаждения и на контактную сеть «Крымтроллейбуса» между село Виноградное и поселка Малый Маяк, входящим в городской округ Алушта).

Снова на помощь пришли сотрудники чрезвычайного ведомства Республики Крым: специалисты взяли бензопилы в руки и освободили контактную линию, оказав содействие оперативной ремонтной бригаде ГУП Республики Крым «Крымтроллейбус».

ИСТОЧНИК KP.RU

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