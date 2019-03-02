В Ялте дерево рухнуло на жилой дом
В Ялте ЧП: сильный штормовой ветер свалил дерево на двухэтажный дом на улице Пальмиро Тальятти упало дерево. Ствол упал прямо на газопровод. И сейчас последствия разгула природной стихии устраняются крымскими спасателями. Но это не единственная неприятность, которую принесла непогода.
- В результате штормовых погодных условий упали деревья на трассе Алушта-Ялта, частично перекрыв движение, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС РК.
Также ветер свалили зеленые насаждения и на контактную сеть «Крымтроллейбуса» между село Виноградное и поселка Малый Маяк, входящим в городской округ Алушта).
Снова на помощь пришли сотрудники чрезвычайного ведомства Республики Крым: специалисты взяли бензопилы в руки и освободили контактную линию, оказав содействие оперативной ремонтной бригаде ГУП Республики Крым «Крымтроллейбус».
ИСТОЧНИК KP.RU