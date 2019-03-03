В Симферополе на дороге нашли погибшего человека

СЕГОДНЯ 14:17 2019-03-03T14:28:38+03:00

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Сегодня, 3 марта, утром, в Симферополе прямо на улице обнаружили мертвого человека. Информация о ЧП появилась в соцсетях.

На фото, размещенной в одной из групп, видно, что на дороге лежит тело, укрытое сверху чем-то белым.- Симферополь, улица Луговая. Сбили насмерть, - так подписал автор свой снимок, сделанные откуда-то сверху.

На деле нельзя утверждать, что человека погиб в дорожно-транспортной происшествии, мало ли что могло произойти. Хотя пользователи соцсети больше склоняются к этой версии, если брать во внимание, их комментарии.

- Я утром проезжал там еще и бусик стоял, оранжевый, я думал, что он и есть виновник трагедии: тело уже накрыто было, но видно что голова разбита. Может позже станет что известно.

- Знака пешеходного перехода не вижу, но все равно нервы потрепают знатно, но вряд ли посадят. Водителю сочувствую, но при условии, что он остался на месте и вызвал сам полицию и скорую.

- Наказание по минимуму - условное, а максимум - 3.5 года за убийство по неосторожности. Водитель управляет объектом повышенной опасности, поэтому априори, всегда будет виноват перед пешеходами и животными. Этим пешеходы и пользуются, хотя переломы и возможность "представиться" светит им же.

Официальной информации о происшествии нет.

ИСТОЧНИК KP.RU