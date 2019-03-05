2019-03-05T12:56:13+03:00
Общество

8 марта женщины смогут бесплатно посетить «Херсонес Таврический»

Для этого нужно на входе получить бесплатные билеты
Александра КОРШУНОВА
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Такой подарок музей-заповедник подготовил к Международному женскому днюТакой подарок музей-заповедник подготовил к Международному женскому днюФото: Галина КОВАЛЕНКО
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В пятницу, 8 марта, все женщины смогут бесплатно посетить «Херсонес Таврический». Такой подарок в музее-заповеднике подготовили к Международному женскому дню.

В пресс-службе музея рассказали, что для свободного входа нужно просто получить бесплатные билеты на входе.

- Участниками акции стали также Эрмитаж, Третьяковская галерея, Всероссийский музей декоративного искусства, Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник и многие другие, центральные и региональные музеи, - добавили в пресс-службе.

Кстати, бесплатным вход 8 марта будет и практически во все музеи Севастополя. У прекрасного пола будет возможность увидеть музей Панораму, Диораму, Малахов курган.

ВАЖНО

Полный список музеев, которые будут работать бесплатно 8 марта можно посмотреть на сайте Министерства культуры РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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