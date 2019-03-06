В Симферополе военнослужащий заступился за девушку и сел на 5 лет
В Симферополе состоялось заседание Крымского гарнизонного военного суда, где огласили приговор военнослужащему: 5 лет исправительной колонии строгого режима. Парня обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
- В октябре 2017 года военнослужащий, находясь около одного из симферопольских ночных клубов, стал свидетелем конфликта: парень ударил девушку ладонью по лицу, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.
Парень решил проучить его за неуважение к женскому полу и нанес один удар кулаком в левое ухо.
Обидчик девушки упал, ударился головой об асфальт. Потерял сознание, а спустя 10 дней после инцидента умер.
Военнослужащего осудили по ч.4 ст.111 УК РФ. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.
Приговор суда пока не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU