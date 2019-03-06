В Симферополе военнослужащий заступился за девушку и сел на 5 лет

СЕГОДНЯ 09:42 2019-03-06T10:03:05+03:00

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В Симферополе состоялось заседание Крымского гарнизонного военного суда, где огласили приговор военнослужащему: 5 лет исправительной колонии строгого режима. Парня обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

- В октябре 2017 года военнослужащий, находясь около одного из симферопольских ночных клубов, стал свидетелем конфликта: парень ударил девушку ладонью по лицу, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

Парень решил проучить его за неуважение к женскому полу и нанес один удар кулаком в левое ухо.

Обидчик девушки упал, ударился головой об асфальт. Потерял сознание, а спустя 10 дней после инцидента умер.

Военнослужащего осудили по ч.4 ст.111 УК РФ. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.

Приговор суда пока не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU