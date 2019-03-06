2019-03-06T16:31:02+03:00
Происшествия

«Били черенком от швабры»: Военнослужащим за насилие и грабеж дали 8 лет строгого режима

Их также лишили воинских званий
Галина КОВАЛЕНКО
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Приговор вынес Крымский гарнизонный военный суд.Приговор вынес Крымский гарнизонный военный суд.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На днях в Симферополе Крымский гарнизонный военный суд приговорил двоих военнослужащих к 8 годам исправительной колонии строго режима. Вдобавок их лишили воинских званий.

- 21 февраля 2018 года двое военнослужащие, в составе организованной группы, совершили открытое хищение военного имущества из комнаты хранения боевого снаряжения воинской части, - сообщает пресс-служба Крымского гарнизонного военного суда.

Затем они, запугав суточный наряд, вынесли ворованное за пределы части и дальше распорядились «трофеями» по своему усмотрению. Государству был нанесен ущерб в особом крупном размере.

На следующий день, военнослужащие ночью зашли в казарму и решили проучить сержантов, которые стали свидетелями воровства и дали показания против них.

- Они нанесли им множественные удары руками и ногами по различным частям тела, в том числе черенком от швабры, причинив легкий вред здоровью, - говорится в сообщении.

Было заведено уголовное дело: военнослужащих обвинили в грабеже военного имущества и насилии в составе ОПГ, дали 8 лет строгого режима, лишили воинских званий. Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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