В Симферополе 7 марта отключат свет на 13 улицах
7 марта, в столице региона Симферополе временно пропадет свет на 3 улицах.
- Отключения электроснабжения произойдут в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщали в ГУП РК «Крымэнерго.
Всего несколько часов нельзя будет пользоваться утюгами, стиральными машинками и микроволновками: с 8 до 17 часов
И так, света не будет по следующим адресам:
улица Запрудная, 1-7 (нечет);
улица Ковыльная, 2-10 (чет), 7-57 (нечет), 14-28 (чет);
улица Межевая, 3, 4, 9, 28-32 (чет),35-39 (нечет);
улица Приусадебная, 1-19;
улица Огородная, 1-11, 13-17 (нечет);
улица Белы Куна, 43; ул. Ясная, 37;
улица Николаевская, 3-13 (нечет);
улица Пасечная, 2;
улица Битумная, 2-78(чет), 1-63(нечет);
переулок Салгирный, 2-14(чет), 1-17/28(нечет);
улица Салгирная, 2-54(чет), 1-49 (нечет);
улица Линейная, 8-80(чет);
улица Ракетная, 30-32(чет), 39-69/80 (нечет)
ИСТОЧНИК KP.RU