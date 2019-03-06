В Симферополе 7 марта отключат свет на 13 улицах

СЕГОДНЯ 19:18 2019-03-06T19:18:03+03:00

Электричество пропадет на целый день. Фото: архив "КП"

Электричества не будет с 8 до 17 часов

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7 марта, в столице региона Симферополе временно пропадет свет на 3 улицах.

- Отключения электроснабжения произойдут в связи с плановым ремонтом электрооборудования, - сообщали в ГУП РК «Крымэнерго.

Всего несколько часов нельзя будет пользоваться утюгами, стиральными машинками и микроволновками: с 8 до 17 часов

И так, света не будет по следующим адресам:

улица Запрудная, 1-7 (нечет);

улица Ковыльная, 2-10 (чет), 7-57 (нечет), 14-28 (чет);

улица Межевая, 3, 4, 9, 28-32 (чет),35-39 (нечет);

улица Приусадебная, 1-19;

улица Огородная, 1-11, 13-17 (нечет);

улица Белы Куна, 43; ул. Ясная, 37;

улица Николаевская, 3-13 (нечет);

улица Пасечная, 2;

улица Битумная, 2-78(чет), 1-63(нечет);

переулок Салгирный, 2-14(чет), 1-17/28(нечет);

улица Салгирная, 2-54(чет), 1-49 (нечет);

улица Линейная, 8-80(чет);

улица Ракетная, 30-32(чет), 39-69/80 (нечет)

ИСТОЧНИК KP.RU