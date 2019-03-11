2019-03-11T17:35:44+03:00
Общество

На Украине задержали военного-контрактника из Севастополя

Гражданина России могут на 5 лет лишить свободы
Галина КОВАЛЕНКО
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Военному грозит лишение свободы. Фото:ГУ Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе/FBВоенному грозит лишение свободы. Фото:ГУ Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе/FB
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Стражи порядка незалежной похвалились, что во время проведения операции «Розыск» в Херсонской области нашли 34-летнего мужчину, который служит по контракту в Севастополе.

- Оперуполномоченными отдела криминальной полиции Главного управления установлено местонахождение военнослужащего, гражданина Украины, 1985 г.р., который с 2011 года проходил службу в Военно- морских силах Вооруженных сил Украины и после оккупации Автономной Республики Крым перешел на сторону оккупанта, где проходил службу по контракту, - такое сообщение разместило Главное управление Национальной полиции в АР Крым и г. Севастополе (cструктура действующая на Украине. – От ред.) на своей странице в Facebook.

На мужчину завели уголовное дело в военной прокуратуре Одесского гарнизона Южного региона Украины. Россиянина подозревают в дезертирстве. По ч. 1 ст. 408 УК Украины ему грозит лишение свободы на срок от двух до пяти лет.

Напоминаем, что Крым и Севастополь стали российскими регионами после референдума в марте 2014 года - большинство жителей полуострова одобрили воссоединение с РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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