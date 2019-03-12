Ограбление в Симферополе: Облил жидкостью сотрудников офиса и угрожал поджечь
В Симферополе видеокамера во всех подробностях запечатлела разбойное нападение на отделение микрозаймов.
- В дневное время неизвестный мужчина зашел в отделений микрозаймов офис, облил сотрудников неизвестной жидкостью и, угрожая совершить поджечь, открыто завладел деньгами в сумме 4 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Оперативниками Симферополя задержан подозреваемый в совершении разбое.Видео с камеры видеонаблюдения. Видео: пресс-служба МВД РК
Оперативниками Симферополя задержан подозреваемый в совершении разбое.Видео с камеры видеонаблюдения. Видео: пресс-служба МВД РК
Оперативники по горячим следам вычислили и задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя.
Подозреваемый признался в грабеже. И объяснил, что давно играет в автоматы, а когда понадобились деньги, то он решил напасть на офис кредитной организации и забрать наличные.
На незадачливого игромана завели уголовное дело за разбой.
По ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.
Год тому назад в Керчи на почве игромании произошло серьезное преступление: молодой человек убил семью с 4-летним ребенком.
ИСТОЧНИК KP.RU