2019-03-12T12:22:58+03:00
Происшествия

Ограбление в Симферополе: Облил жидкостью сотрудников офиса и угрожал поджечь

В преступлении подозревают любителя игровых автоматов [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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На грабителе была медицинская маска. Фото: кадр видео.На грабителе была медицинская маска. Фото: кадр видео.
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В Симферополе видеокамера во всех подробностях запечатлела разбойное нападение на отделение микрозаймов.

- В дневное время неизвестный мужчина зашел в отделений микрозаймов офис, облил сотрудников неизвестной жидкостью и, угрожая совершить поджечь, открыто завладел деньгами в сумме 4 тысячи рублей, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Оперативниками Симферополя задержан подозреваемый в совершении разбое.Видео с камеры видеонаблюдения. Видео: пресс-служба МВД РК

Оперативниками Симферополя задержан подозреваемый в совершении разбое.Видео с камеры видеонаблюдения. Видео: пресс-служба МВД РК

Оперативники по горячим следам вычислили и задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя.

Подозреваемый признался в грабеже. И объяснил, что давно играет в автоматы, а когда понадобились деньги, то он решил напасть на офис кредитной организации и забрать наличные.

На незадачливого игромана завели уголовное дело за разбой.

По ч.1 ст.162 Уголовного кодекса Российской Федерации мужчине грозит лишение свободы до восьми лет.

Год тому назад в Керчи на почве игромании произошло серьезное преступление: молодой человек убил семью с 4-летним ребенком.

ИСТОЧНИК KP.RU

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