Бюджет Крыма получил 209 миллионов компенсации за деревья, срубленные из-за «Тавриды»

СЕГОДНЯ 09:17 2019-03-13T10:02:03+03:00

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За деревья, вырубленные в ходе строительства трассы «Таврида», в госбюджет заплатили более 209 миллионов компенсации.

- Средства перечислены Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым. Дальнейшие решения об определении объемов и местах компенсационных высадок в компетенции министерства, - рассказали Службе автомобильных дорог Крыма.

В частности, пришлось снести более 111 тысяч деревьев и 116 тысяч кустарников.

СПРАВКА КП

Трассу "Таврида" прокладывают от Керчи до Севастополя, ее длина - более 250 километров. В конце 2018 года участок от Керчи до Симферополя открыли для движения в двухполосном исполнении. Планируется построить четыре полосы для движения. Дорога будет готова в 2020 году.

Новая дорога станет одной из самых современных скоростных трасс юга России.

ИСТОЧНИК KP.RU