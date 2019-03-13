2019-03-13T14:15:56+03:00
Общество

В Симферополе развешивают триколоры перед празднованием 5-летия Крымской весны

Для города закупили четыре сотни флажков [фото]
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: пресс-служба горадминистрации СимферополяФото: пресс-служба горадминистрации Симферополя
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В Симферополе начали украшать центральные улицы в преддверии 5-летия Крымской весны.

- Для города было закуплено около 400 цветных флажков, которые работники МБУ "Город" уже развешивают вдоль проспекта Кирова, начиная от кинотеатра "Симферополь" до улицы Самокиша, - рассказала начальник департамента городского хозяйства Эльвира Евтухова.

Кроме того, на пересечении улиц Пушкина и Карла Маркса установили большие фигурные стойки с государственными флагами. Также планируется развесить по городу флаги и банеры.

- Триколором будет украшен весь центр, - пообещала Евтухова.

Напомним, праздничные мероприятия, посвященные 5-й годовщине воссоединения Крыма с Россией, начнутся в Симферополе 15 марта с возложения цветов к памятнику Народному ополчению всех времен. Также в программе - митинги, концерты, мотопробег, флешмобы, ярмарки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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