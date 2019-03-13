«Смотри, что творит!»: В Крыму сняли видео о поимке лихача
- Смотри, что творит! Четыре минуты уже за ним гоняемся. Что он вообще! – на такой динамичной волне крымская полиция сняла видео.
В 4 часа утра в районе поселка Молодежное, внимание сотрудников ДПС привлек «ВАЗ-2107»: машина выписывала на дороге кренделя и неслась с недозволенной скоростью.
В Крыму водитель заехал в тупик, убегая о ДПС.На требования сотрудников полиции об остановке находящийся за рулем мужчина не отреагировал, а наоборот сильнее нажал на педаль газа. Видео: пресс-служба МВД по Республике Крым! другой источник
- На требования сотрудников полиции об остановке находящийся за рулем мужчина не отреагировал, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Но на улице Киевской, в районе «Привозе» лихач заехал в тупик.
- Выяснилось, что «ВАЗом» управлял 25-летний житель Первомайского района, - отметила в ведомстве.
Пахло алкоголем, но парень отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения. Так же выяснилось, что у него нет полиса ОСАГО. Вдобавок, пытаясь скрыться водитель проехал на красный сигнал светофора.
В итоге на крымчанина завели сразу 4 "административки" за: проезд на запрещающий сигнал светофора, невыполнение требований сотрудника полиции об остановке транспорта, управление транспортом без полиса ОСАГО и отказ от прохождения медосвидетельствования на опьянение.
ИСТОЧНИК KP.RU