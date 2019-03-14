2019-03-14T12:09:57+03:00
Общество

Арки Крымского моста "раскрасят" в цвета триколора

На железнодорожной части уже начался монтаж архитектурной подсветки
Александра КОРШУНОВА
Поделиться:
Она начнет работать с запуском железнодорожного движения по мостуОна начнет работать с запуском железнодорожного движения по мостуФото: Анна САДОВНИКОВА
Изменить размер текста:

На железнодорожной арке Крымского моста начались работы по монтажу архитектурной подсветки. После запуска движения поездов, судоходная часть моста через Керченский пролив будет раскрашена в цвета триколора.

В 2018 году автодорожную арку подсветили синим цветом. Сейчас работы выполняются на ж/д арке, там цвет будет красный. А вот белые диоды разместят на опорах, которые держат арочные пролеты.

Сейчас строителям предстоит проложить 19 километров кабельных линий, закрепить на мостовых конструкциях свыше 2 тысяч кронштейнов и такое же количество светодиодных светильников.

Напомним, в августе 2019 года по железнодорожной части Крымского моста пойдет первый технологический поезд. На сегодняшний день строители уложили уже 19 километров рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Крымчанин подделывал в фотошопе чеки и обманывал интернет-продавцов
За 10 месяцев по Крымскому мосту проехали 4,5 миллиона машин
Житель Симферопольского района хотел незаконно продать самодельный кастет
Крымская прокуратура добилась увольнения экс-полицейского
"Украл" из бюджета 1,4 миллиона: Директора крымского предприятия будут судить
Опоры Крымского моста защитили от возможных диверсий
18 марта все желающие смогут подняться на борт кораблей ЧФ
Больше 11 миллионов на мусор: В Симферополе появятся 126 новых контейнерных площадок
В Севастополе присягнули на верность стране 11 новых граждан России
В Симферополе заменят 500 лифтов
Симферополю нужно 25 новых детсадов, чтобы избавиться от очередей
Погода в Крыму на 14 марта: днем до +13, без осадков
В Симферополе 14 марта отключат свет на 16 улицах и в 4 СТ
Трое в масках ограбили бензоколонку в Севастополе
«Смотри, что творит!»: В Крыму сняли видео о поимке лихача
В Балаклаве перекрыли набережную на время съемок фильма
В Симферополе развешивают триколоры перед празднованием 5-летия Крымской весны