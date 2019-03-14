Арки Крымского моста "раскрасят" в цвета триколора

СЕГОДНЯ 12:09 2019-03-14T12:09:57+03:00

Она начнет работать с запуском железнодорожного движения по мосту Фото: Анна САДОВНИКОВА

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На железнодорожной арке Крымского моста начались работы по монтажу архитектурной подсветки. После запуска движения поездов, судоходная часть моста через Керченский пролив будет раскрашена в цвета триколора.

В 2018 году автодорожную арку подсветили синим цветом. Сейчас работы выполняются на ж/д арке, там цвет будет красный. А вот белые диоды разместят на опорах, которые держат арочные пролеты.

Сейчас строителям предстоит проложить 19 километров кабельных линий, закрепить на мостовых конструкциях свыше 2 тысяч кронштейнов и такое же количество светодиодных светильников.

Напомним, в августе 2019 года по железнодорожной части Крымского моста пойдет первый технологический поезд. На сегодняшний день строители уложили уже 19 километров рельсов.

ИСТОЧНИК KP.RU