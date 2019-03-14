2019-03-14T13:16:28+03:00
Происшествия

Крымчанин подделывал в фотошопе чеки и обманывал интернет-продавцов

Подозреваемому в мошенничестве грозит лишение свободы до 5 лет
Галина КОВАЛЕНКО
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Денег на карточку обманутые не получили.Денег на карточку обманутые не получили.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Житель Феодосии искал в интернете объявления о продаже сотовых телефонов, ювелирных украшений и бытовой техники. Созванивался с хозяевам товара и обещал перевести на их банковскую карту деньги с помощью интернет-банкинга. Продавец, в свою очередь, доверившись покупателю отправлял товар автобусом.

- Далее подозреваемый при помощи фото-редактора делал поддельный скриншот об оплате и направлял его продавцу, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Но получив товар, мужчина переставал выходить на связь с продавцом.

- Полученный мошенническим путем товар подозреваемый перепродавал, - отмечают в ведомстве.

На 30-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в преступлении, завели уголовное дело за мошенничество. Также его взяли под арест.

По ч.1 и ч.2 ст.159 УК Российской Федерации крымчанину грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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