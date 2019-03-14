На «Тавриде» столкнулись два грузовика: Водителя зажало в машине

СЕГОДНЯ 14:27 2019-03-14T14:27:50+03:00

Его пришлось доставать из автомобиля с помощью специнструментов

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Вечером 13 марта в Белогорском районе Крыма, на трассе «Таврида», произошла авария с участием двух грузовых автомобилей.

Из-за столкновения одного из водителей зажало в деформированной машине. Он не мог самостоятельно вылезти из грузовика. На место происшествия выехали спасатели.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РК, туда же прибыли и сотрудники «скорой помощи».

- Спасатели произвели деблокацию пострадавшего при помощи шанцевого инструмента и передали его врачам, - добавили в МЧС.

После этого пострадавшего госпитализировали в больницу Белогорска.

Кроме того, на месте аварии провели все необходимые «противопожарные мероприятия и обеспечено беспрепятственное движение для других транспортных средств».

Напомним, в Керчи легковушка вылетела в кювет и врезалась в дерево. 33-летнего водителя вытаскивали спасатели, а после передачи сотрудникам "скорой помощи".

ИСТОЧНИК KP.RU