2019-03-14T15:20:32+03:00
Происшествия

В Керчи сбежал 30-летний уголовник с татуировками

Заключенный отбывает срок за тяжкое преступление
Галина КОВАЛЕНКО
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Денис Короленко. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.Денис Короленко. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.
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На Крымском полуострове бьют тревогу: из колонии в Керчи исчез осужденный.

- Совершил побег из ФКУ ИК № 2 осужденный за совершение тяжкого преступления Короленко Денис Владимирович, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Преступнику практически 30 лет – день рождение у него 17 апреля 1989 года.

На вид ему 25-30 лет. Денис Короленко небольшого роста: 155-165 сантиметров, телосложение среднее. У него темные короткие волосы, серые глаза, высокий лоб высокий, брови дугой и средней полноты губы.

В списке особых примет татуировки: на левом плече «абстракция с пятиконечной звездой», а чуть ниже - «голова женщины» и еще множество порезов. На правой руке «абстракция в виде змеи», на груди же шрам 1,5 на 12 сантиметра.

Всех, кто знает о местонахождении Дениса Короленко, просят позвонить по телефонам: (3652) 667-588, 668-818, 77-30-11, (36561) 7-82-00, 102.

ИСТОЧНИК KP.RU

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