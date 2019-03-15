В МЧС предупредили о возможности схода лавин в крымских горах

СЕГОДНЯ 18:54 2019-03-15T18:57:39+03:00

На Холодном кулуаре выпало еще 10 сантиметров снега Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

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Крымские спасатели предупредили гостей и жителей республики о риске схода лавин в горах. Поэтому нужно соблюдать меры безопасности или вообще, воздержаться от походов.

- Изменчивость крымской погоды, а также особенность и сложность рельефа крымских гор могут привести к тому, что туристы окажутся в затруднительном положении, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.

Он подчеркнул, что наиболее опасным из участков является Холодный кулуар горы Чатыр-Даг. Там 21 февраля 2019 года погиб турист. Молодой человек в одиночку отправился на сложный маршрут без спецодежды.

По информации сотрудников чрезвычайного ведомства, на уже лежащий слой снега там выпало еще порядка 10-ти сантиметров снежного покрова.

- В условиях постепенного таяния возникла угроза сходов так называемой «снежной доски» и лавин, - резюмировал Шахов.

ИСТОЧНИК KP.RU