В МЧС предупредили о возможности схода лавин в крымских горах
Крымские спасатели предупредили гостей и жителей республики о риске схода лавин в горах. Поэтому нужно соблюдать меры безопасности или вообще, воздержаться от походов.
- Изменчивость крымской погоды, а также особенность и сложность рельефа крымских гор могут привести к тому, что туристы окажутся в затруднительном положении, - отметил министр МЧС РК Сергей Шахов.
Он подчеркнул, что наиболее опасным из участков является Холодный кулуар горы Чатыр-Даг. Там 21 февраля 2019 года погиб турист. Молодой человек в одиночку отправился на сложный маршрут без спецодежды.
По информации сотрудников чрезвычайного ведомства, на уже лежащий слой снега там выпало еще порядка 10-ти сантиметров снежного покрова.
- В условиях постепенного таяния возникла угроза сходов так называемой «снежной доски» и лавин, - резюмировал Шахов.
ИСТОЧНИК KP.RU