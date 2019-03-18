Житель Севастополя попался на краже 30 шоколадок
В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего горожанина, неоднократно судимого за разные преступления.
- Во время своей последней кражи злоумышленник похитил из супермаркета в Нахимовском районе 30 плиток шоколада и 6 пачек кофе, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.
Рецидивист из Севастополя заходил в торговый зал магазинов и супермаркетов, свободно забирал товар с прилавка и спокойно уходил восвояси.
- Мужчина успел совершить три кражи в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах города, - отметили в ведомстве.
Свою «добычу» он продавал случайным людям. знакомым, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.
На подозреваемого в воровстве завели уголовное дело за кражу. По ч. 1 ст. 158 УК Российской Федерации мужчине грозит лишение свободы до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU