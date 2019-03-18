2019-03-18T09:19:23+03:00
Происшествия

Житель Севастополя попался на краже 30 шоколадок

Мужчине грозит лишение свободы до двух лет
Галина КОВАЛЕНКО
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Полиция поймала подозреваемого.Полиция поймала подозреваемого.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего горожанина, неоднократно судимого за разные преступления.

- Во время своей последней кражи злоумышленник похитил из супермаркета в Нахимовском районе 30 плиток шоколада и 6 пачек кофе, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Рецидивист из Севастополя заходил в торговый зал магазинов и супермаркетов, свободно забирал товар с прилавка и спокойно уходил восвояси.

- Мужчина успел совершить три кражи в Ленинском, Гагаринском и Нахимовском районах города, - отметили в ведомстве.

Свою «добычу» он продавал случайным людям. знакомым, а вырученные деньги тратил на собственные нужды.

На подозреваемого в воровстве завели уголовное дело за кражу. По ч. 1 ст. 158 УК Российской Федерации мужчине грозит лишение свободы до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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