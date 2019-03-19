2019-03-19T15:54:20+03:00
Происшествия

Симферополь переполошил громкий хлопок

В центре города даже сработала сигнализация у автомобилей
Галина КОВАЛЕНКО
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В центре города из-за хлопка сработала сигнализация на авто.В центре города из-за хлопка сработала сигнализация на авто.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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19 марта, в 14.47 в столице региона раздался оглушительный хлопок. Только город начал приходить в себя от шумных праздничных мероприятий, и вот, пожалуйста, какой-то непонятный громкий шум: - Ба-бах!

Тут же взвыли легковые автомобили – сработала сигнализация. Многие люди выскочили из зданий на улицу: одни, чтобы «успокоить» свою машину, другие в надежде прояснить, что же произошло.

- Все нормально, нет никого чрезвычайного происшествия, - сообщили в диспетчерской ГУ МЧС России по Республике Крым и предположили, - скорее всего шум произвела военная авиация.

Получается, что взбудораживший Симферополь хлопок произошел, когда самолет-истребитель преодолел звуковой барьер на сверхзвуковой скорости?!

И действительно, в это время над городом пролетал реактивный самолет, который можно было наблюдать, благодаря белому следу на небосводе.

Надо отметить, что такие громкие звуки тревожат город регулярно, примерно, раз в полгода.

Жители столицы региона тут же стали делиться впечатлениями в соцсетях.

- Самолетик вновь барьер преодолел над городом.

- Хорошо бабахает!

- Громыхнуло не по-детски.

- Странно, я не слышала, хотя во дворе виноград обрезала. Только в дом вошла.

- Военные, что активизировались! Беспокойные, однако.

- Самолет на сверхзвуке пролетает от города в 20-30 километров, но смотрящие с земли думают что он летит над городом. Неприятный звук взрыва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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