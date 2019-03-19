Симферополь переполошил громкий хлопок
19 марта, в 14.47 в столице региона раздался оглушительный хлопок. Только город начал приходить в себя от шумных праздничных мероприятий, и вот, пожалуйста, какой-то непонятный громкий шум: - Ба-бах!
Тут же взвыли легковые автомобили – сработала сигнализация. Многие люди выскочили из зданий на улицу: одни, чтобы «успокоить» свою машину, другие в надежде прояснить, что же произошло.
- Все нормально, нет никого чрезвычайного происшествия, - сообщили в диспетчерской ГУ МЧС России по Республике Крым и предположили, - скорее всего шум произвела военная авиация.
Получается, что взбудораживший Симферополь хлопок произошел, когда самолет-истребитель преодолел звуковой барьер на сверхзвуковой скорости?!
И действительно, в это время над городом пролетал реактивный самолет, который можно было наблюдать, благодаря белому следу на небосводе.
Надо отметить, что такие громкие звуки тревожат город регулярно, примерно, раз в полгода.
Жители столицы региона тут же стали делиться впечатлениями в соцсетях.
- Самолетик вновь барьер преодолел над городом.
- Хорошо бабахает!
- Громыхнуло не по-детски.
- Странно, я не слышала, хотя во дворе виноград обрезала. Только в дом вошла.
- Военные, что активизировались! Беспокойные, однако.
- Самолет на сверхзвуке пролетает от города в 20-30 километров, но смотрящие с земли думают что он летит над городом. Неприятный звук взрыва.
ИСТОЧНИК KP.RU