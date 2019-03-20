В Симферополе отремонтируют пешеходные мостики через реку Салгир

СЕГОДНЯ 10:09 2019-03-20T10:09:12+03:00

Это предусмотрено в рамках работ по реконструкции

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В рамках реконструкции набережной вдоль реки Салгир в Симферополе планируется отремонтировать 58 пешеходных мостиков.

- Конечно, они тоже входят в ремонт и реконструкцию. Мы не все сможем сделать, может быть, очень эффектно, но бюджетно постараемся так, чтобы это было чисто, красиво и уютно, - отметила глава города Наталья Маленко.

Также она подчеркнула, что хочет избавиться от вандализма на набережной. По ее словам, благоустраивать 8 километров набережной для администрации - «проект века».

На набережной, где не хватает, установят новые ограждения и сделают освещение.

Напомним, на реконструкцию объекта выделили 500 миллионов рублей. Все работы должны завершиться до 4 сентября 2019 года.

Кстати, для очистки русла реки дополнительно понадобиться еще 102 миллиона рублей. В целом весь проект разделен на пять этапов.

ИСТОЧНИК KP.RU