В Красноперекопске школьница погибла от отравления неизвестными медпрепаратами
В Красноперекопске учащаяся одной из школ погибла от отравления неизвестными медицинскими препаратами. Вторая девочка сейчас находится в реанимации.
Как сообщил «КП-Крым» директор Центра медицины катастроф и скорой помощи РК Сергей Олефиренко, вызов врачам поступил из школы. Туда и выехала бригада.
- Девочка умерла в машине «скорой помощи». Вторая пострадавшая находится в реанимации, ее состояние стабилизировалось. Что это за медицинские препараты - неизвестно, - добавил Олефиренко.
В Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму на данный момент комментировать журналистам произошедшее не стали.
Кстати, не так давно в крымских горах погиб молодой парень, он сорвался со скалы. Молодой человек отправился в путешествие в одиночку. Он оказался студентов географического факультета Крымского федерального университета.
ИСТОЧНИК KP.RU