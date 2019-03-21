В Красноперекопске школьница погибла от отравления неизвестными медпрепаратами

СЕГОДНЯ 13:40 2019-03-21T13:44:03+03:00

В следственных органах произошедшее пока никак не комментируют Фото: Олег УКЛАДОВ

Изменить размер текста: A A

В Красноперекопске учащаяся одной из школ погибла от отравления неизвестными медицинскими препаратами. Вторая девочка сейчас находится в реанимации.

Как сообщил «КП-Крым» директор Центра медицины катастроф и скорой помощи РК Сергей Олефиренко, вызов врачам поступил из школы. Туда и выехала бригада.

- Девочка умерла в машине «скорой помощи». Вторая пострадавшая находится в реанимации, ее состояние стабилизировалось. Что это за медицинские препараты - неизвестно, - добавил Олефиренко.

В Главном следственном управлении Следкома РФ по Крыму на данный момент комментировать журналистам произошедшее не стали.

Кстати, не так давно в крымских горах погиб молодой парень, он сорвался со скалы. Молодой человек отправился в путешествие в одиночку. Он оказался студентов географического факультета Крымского федерального университета.

ИСТОЧНИК KP.RU