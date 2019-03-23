В Красноперекопском районе мужчина украл у своего соседа семь кур

СЕГОДНЯ 18:53 2019-03-23T18:53:43+03:00

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В Красноперекопском районе Крыма от 45-летнего местного жителя поступило заявление в полицию о том, что с его частного хозяйства пропали семь кур. Как сообщили в пресс-службе МВД РК, сотрудники правоохранительных органов начали оперативно-розыскные мероприятия.

Чуть позже они установили подозреваемого в краже.

Им оказался 35-летний сосед потерпевшего.

- Он знал, что хозяин дома отсутствует и просто дождался удобно момента, а после - зашел во двор и из сарая похитил домашнюю птицу, - добавили в пресс-службе МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы.

Напомним, в Симферополе пьяный пенсионер из Симферополя украл машину 66-летней женщины из автомастерской. После этого он спрятал автомобиль в лесу. Зачем он это сделал, мужчина объяснить так и не смог.

ИСТОЧНИК KP.RU