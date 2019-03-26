Украинцы пытались незаконно провезти в Крым сало и рассаду
За период с 18 по 25 марта жители Украины через пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» при проведении контроля пресекли 47 попыток ввоза продукции с Украины. Ее общий объем составил 200 килограммов.
Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РК, жители соседнего государства пытались провезти на полуостров бананы, апельсины и рассаду. Товары находились них в ручной кладе и багаже.
Среди животной продукции контролеры обнаружили сало домашнего приготовления, которое запрещено к ввозу.
В ведомстве рассказали, что с начала 2019 года специалисты вернули на Украину почти 1800 килограммов продукции животного происхождения.
- При этом на полуостров пропустили в Крым животные в количестве 54 головы, - добавили в пресс-службе.
А недавно житель Украины пытался проехать в Крым по поддельному паспорту. Оказалось, что мужчина нашел российский документ, когда отдыха в Севастополе, а потом вклеил туда свою фотографию.
ИСТОЧНИК KP.RU