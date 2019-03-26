Украинцы пытались незаконно провезти в Крым сало и рассаду

СЕГОДНЯ 18:03 2019-03-26T18:09:05+03:00

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За период с 18 по 25 марта жители Украины через пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» при проведении контроля пресекли 47 попыток ввоза продукции с Украины. Ее общий объем составил 200 килограммов.

Как сообщили в пресс-службе Россельхознадзора РК, жители соседнего государства пытались провезти на полуостров бананы, апельсины и рассаду. Товары находились них в ручной кладе и багаже.

Среди животной продукции контролеры обнаружили сало домашнего приготовления, которое запрещено к ввозу.

В ведомстве рассказали, что с начала 2019 года специалисты вернули на Украину почти 1800 килограммов продукции животного происхождения.

- При этом на полуостров пропустили в Крым животные в количестве 54 головы, - добавили в пресс-службе.

А недавно житель Украины пытался проехать в Крым по поддельному паспорту. Оказалось, что мужчина нашел российский документ, когда отдыха в Севастополе, а потом вклеил туда свою фотографию.

ИСТОЧНИК KP.RU