2019-03-26T20:25:04+03:00
Происшествия

В Крыму 15-летний подросток пострадал при взрыве самодельного взрывпакета

У школьника повреждена рука и посечено лицо
Галина КОВАЛЕНКО
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На место ЧП вызвали медиков.На место ЧП вызвали медиков.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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На Южном берегу Крыма ЧП: в поселке городского типа Никита, а это территория Большой Ялты, пострадал от взрывного устройства несовершеннолетний мальчик.

- 15-летний подросток взорвал взрывпакет, как я понял самодельный, - рассказал «Комсомольской правде - Крым» директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Сергей Олефиренко. – У ребенка повреждена кисть руки, взрывом посечено лицо.

По предварительным данным зрение не пострадало. Но состояние у подростка тяжелое и он каретой «Скорой помощи» в Ливадийскую больницу, в профильное отделение. Сейчас врачи оказывают ему всю необходимую помощь.

Правоохранители региона предупреждает о недопустимости изготовления в домашних условиях каких-либо взрывчатых веществ, что противоречит нормам закона и представляет опасность для жизни самого изготовителя и окружающих: статья 223.1 УК РФ - незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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