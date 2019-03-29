В Ленинском районе полицейские нашли 100 литров «подозрительного» спирта
Сотрудники правоохранительных органов в Ленинском районе Крыма нашли и изъяли больше 100 литров спирта и 30 продукции, которая его содержит. Это обнаружили у предприимчивых «бизнесменов», которые ее продавали.
Для этого они приобретали технический спирт.
Как сообщили в пресс-службе МВД по РК, обыски прошли на складах, в квартирах, гаражах, других объектах, принадлежащих подозреваемым.
- Изъятая продукция, по предварительным данным, не отвечает требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - добавили в пресс-службе.
Найденную жидкость направили в экспертно-криминалистический центр для исследования.
Сотрудники полиции устанавливают каналы поступления и других лиц, которые могли быть причастны к преступной деятельности.
Напомним, у керченского предпринимателя изъяли более 15 тысяч пачек контрафактных сигарет. На табак у него не было никаких документов.
ИСТОЧНИК KP.RU