2019-03-29T19:16:08+03:00
Общество

У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц

Всю продукцию уничтожили
Александра КОРШУНОВА
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В Симферополе у стихийных торговцев изъяли 10 килограммов рыбы, почти 7 мяса, 3 литра молока и 120 яиц. Эту продукцию пришлось уничтожить из-за того, что на нее ни у кого из продавцов не было документов.

Как сообщила начальник управления в крымской столице Госкомитета по ветеринарии РК Надежда Бойко, в 2019 году у «стихийщиков» изъяли почти тонну «подозрительной» продукции.

- Ветеринарный контроль регулярно участвует в совместных рейдах по пресечению несанкционированной торговли в городе. Виновные привлекаются к ответственности, а продукция, которая не прошла проверку и несет угрозу для жизни, изымается, - добавила Бойко.

А после оформления документов, продукты уничтожаются в печи.

Напомним, в Ленинском районе полицейские нашли 100 литров "опасного" спирта. Его отправили на экспертизу для исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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