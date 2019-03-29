У симферопольских "стихийщиков" изъяли 10 килограммов рыбы и 120 яиц
В Симферополе у стихийных торговцев изъяли 10 килограммов рыбы, почти 7 мяса, 3 литра молока и 120 яиц. Эту продукцию пришлось уничтожить из-за того, что на нее ни у кого из продавцов не было документов.
Как сообщила начальник управления в крымской столице Госкомитета по ветеринарии РК Надежда Бойко, в 2019 году у «стихийщиков» изъяли почти тонну «подозрительной» продукции.
- Ветеринарный контроль регулярно участвует в совместных рейдах по пресечению несанкционированной торговли в городе. Виновные привлекаются к ответственности, а продукция, которая не прошла проверку и несет угрозу для жизни, изымается, - добавила Бойко.
А после оформления документов, продукты уничтожаются в печи.
Напомним, в Ленинском районе полицейские нашли 100 литров "опасного" спирта. Его отправили на экспертизу для исследования.
ИСТОЧНИК KP.RU