В Севастополе легковушка протаранила троллейбус

СЕГОДНЯ 14:22 2019-04-01T14:25:38+03:00

Авария на Камышовом шоссе в Севастополе. Фото: Вконтакте/"Автопартнер Крым"/Катерина Асмус

На место аварии приехали сотрудники «скорой помощи» и ГИБДД

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В Севастополе, на Камышовом шоссе, произошла авария с участием легкового автомобиля «Ланос» и троллейбуса.

Как сообщили очевидцы в соцсетях, при столкновении очень сильно пострадала легковушка. Переднюю часть машины буквально «разворотило». О состоянии водителя пока ничего неизвестно.

Но есть информация, что он был за рулем пьяный.

- Въехал в троллейбус на скорости, пьяный. Я видела, что врачи ему ставили капельницу и делали укол, - рассказала один из очевидцев.

Также автолюбители выразили мнение, что хоть камеры и контролируют водителей, но только на некоторое время.

- Камеры очень дисциплинируют, число ДТП и смертей уменьшилось очень сильно у нас.

Но водители, проехав камеру, «топят» дальше, - написал Павел.

Кстати, на выходных в Феодосии столкнулись два автомобиля. При столкновении одного из водителей зажало в автомобиле.

ИСТОЧНИК KP.RU