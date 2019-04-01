В Севастополе легковушка протаранила троллейбус
В Севастополе, на Камышовом шоссе, произошла авария с участием легкового автомобиля «Ланос» и троллейбуса.
Как сообщили очевидцы в соцсетях, при столкновении очень сильно пострадала легковушка. Переднюю часть машины буквально «разворотило». О состоянии водителя пока ничего неизвестно.
Но есть информация, что он был за рулем пьяный.
- Въехал в троллейбус на скорости, пьяный. Я видела, что врачи ему ставили капельницу и делали укол, - рассказала один из очевидцев.
Также автолюбители выразили мнение, что хоть камеры и контролируют водителей, но только на некоторое время.
- Камеры очень дисциплинируют, число ДТП и смертей уменьшилось очень сильно у нас.
Но водители, проехав камеру, «топят» дальше, - написал Павел.
Кстати, на выходных в Феодосии столкнулись два автомобиля. При столкновении одного из водителей зажало в автомобиле.
ИСТОЧНИК KP.RU