2019-04-02T19:50:20+03:00
Происшествия

В Крыму убийце таксиста дали 18 лет колонии строгого режима

Преступление в Ялте совершил гражданин Украины
Галина КОВАЛЕНКО
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Преступника поймал и осудили.Преступника поймал и осудили.
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Верховный Суд Республики Крым вынес приговор 40-летнему гражданину Украины, который убил таксиста в Ялте. Грабитель и убийца получил 18 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Пресс-служба прокуратуры РК сообщает, что собранные доказательства, позволили его признать виновным сразу по нескольким статьям: убийство, сопряженное с разбоем; разбой, совершенный с применением оружия, насилия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего; хищение, незаконное хранение огнестрельного оружия, боеприпасов.

- Осужденный в марте 2018 года заказал такси с умыслом о нападении на водителя с целью ограбления, - отметили в надзорном ведомстве.

Когда машина приехала в Массандру, преступник напал таксиста и стал с него требовать деньги. Забрал выручку, а самого таксиста застрелил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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