Крымчанину за хранение боеприпасов грозит 5 лет лишения свободы

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-03T10:18:56+03:00

Боеприпасы сильно проржавели, но порох в них сохранился. Фото: МВД РК

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В Первомайском районе РК задержали мужчину, хранившего дома боеприпасы времен Великой Отечественной войны. За незаконное хранение взрывчатых веществ ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет со штрафом в размере до 100 тысяч рублей.

- В домовладении 47-летнего местного жителя обнаружены корпус гранаты РГД-33, 23 патрона к огнестрельному оружию, две винтовки и полимерную емкость с веществом в виде гранул, -сообщает пресс-служба МВД РК.

Мужчина говорит, что эти трофеи нашел, когда копал траншеи под водопровод у соседки. Все боеприпасы сильно ржавые, но порох в них сохранился и его можно было применять в различных взрывных и пиротехнических целях.

- Он разобрал патроны, высыпал порох, подсушил и сложил в банку из-под пуль для пневматической винтовки, - отметили в ведомстве.

Всего найдено 12 граммов бездымного пороха.

На хранители арсенала завели уголовное дело по ч.1 ст. 222.1 УК РФ - незаконное хранение взрывчатых веществ.

ИСТОЧНИК KP.RU