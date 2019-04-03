В Симферополе в Доме кино снова откроют кинотеатр

СЕГОДНЯ 16:35 2019-04-03T16:45:47+03:00

Здание в который раз решили восстановить

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В Симферополе в очередной раз решили восстановить здание Дома кино. Это будет комплексный центр для организации досуга молодежи, репетиций творческих коллективов. Также в здании будет работать развлекательный центр и кинотеатр.

- Ведутся переговоры с инвесторами по Дому кино. С главой Крыма этот вопрос уже решен, - сообщила председатель администрации Симферополя Наталья Маленко.

Она уточнила, что, сколько бы средств инвесторы не вложили в дом кино, он останется в собственности города.

Напомним, в 2014 году заняться реконструкцией симферопольского Дома кино (кинотеатр «Симферополь») хотел известный режиссер Федор Бондарчук. Кроме нескольких кинозалов в Доме кино планировали открыть летний кинотеатр, игровую зону для детей, кафе и рестораны.

ИСТОЧНИК KP.RU