Патрульный корабль ЧФ станет участником парада в Санкт-Петербурге
Головной патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.
- Межфлотский переход запланирован на июнь 2019 года, экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.
Военный корабль принят в состав военно-морских сил РФ зимой ВМФ 2018 года.
Главное его предназначение защита и охрана морской экономической зоны: корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.
Случись военные действия, то экипаж корабля «Василий Быков» возьмет на себя ответственность за оборону районов базирования флота.
ИСТОЧНИК KP.RU