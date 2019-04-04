2019-04-04T13:14:33+03:00
Общество

Патрульный корабль ЧФ станет участником парада в Санкт-Петербурге

«Василий Быков» пройдет более 5 тысяч морских миль
Галина КОВАЛЕНКО
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Головной патрульный корабль «Василий Быков» . Фото: пресс-служба ЧФГоловной патрульный корабль «Василий Быков» . Фото: пресс-служба ЧФ
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Головной патрульный корабль «Василий Быков» Черноморского флота примет участие в главном военно-морском параде в Санкт-Петербурге.

- Межфлотский переход запланирован на июнь 2019 года, экипажу предстоит преодолеть более 5 тысяч морских миль, пройти Черное, Мраморное, Эгейское, Средиземное, Северное и Балтийское моря, а также часть Атлантического океана, - сообщает начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Военный корабль принят в состав военно-морских сил РФ зимой ВМФ 2018 года.

Главное его предназначение защита и охрана морской экономической зоны: корабль оснащен самыми современными комплексами радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Случись военные действия, то экипаж корабля «Василий Быков» возьмет на себя ответственность за оборону районов базирования флота.

ИСТОЧНИК KP.RU

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