В Севастополе пробили кувалдой стену дома и совершили кражу на 500 тысяч рублей
В Севастополе задержали молодых мужчин, подозреваемых в краже из частного дома - всего пропало драгоценностей и бытовой техники на 500 тысяч рублей.
- Мужчины ночью, повредив с помощью кувалды стену жилого помещения, проникли внутрь дома и похитили дорогостоящее имущество, затем скрылись, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.
Домовладение обворовали, когда 58-летняя хозяйка находилась в отлучке, но как только женщина вернулась и увидела, что ее обворовали, то тут же обратилась в полицию.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых – двух жителей Крыма 32 и 36 лет, причем один из них ранее судимый за кражу.
Стражи порядка все похищенное добро вернули законной владелице, а на подозреваемых завели уголовное дело за кражу.
По ч.3 ст. 158 УК РФ им грозит лишение свободы до шести лет.
ИСТОЧНИК KP.RU