В Севастополе пробили кувалдой стену дома и совершили кражу на 500 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 14:37 2019-04-04T14:37:45+03:00

Подозреваемым грозит лишение свободы до шести лет

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В Севастополе задержали молодых мужчин, подозреваемых в краже из частного дома - всего пропало драгоценностей и бытовой техники на 500 тысяч рублей.

- Мужчины ночью, повредив с помощью кувалды стену жилого помещения, проникли внутрь дома и похитили дорогостоящее имущество, затем скрылись, - сообщает пресс-служба УМВД России по городу Севастополю.

Домовладение обворовали, когда 58-летняя хозяйка находилась в отлучке, но как только женщина вернулась и увидела, что ее обворовали, то тут же обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемых – двух жителей Крыма 32 и 36 лет, причем один из них ранее судимый за кражу.

Стражи порядка все похищенное добро вернули законной владелице, а на подозреваемых завели уголовное дело за кражу.

По ч.3 ст. 158 УК РФ им грозит лишение свободы до шести лет.

ИСТОЧНИК KP.RU