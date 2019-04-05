В Крыму появится хоспис для детей
В Симферополе планируется открыть хоспис для неизлечимо больных детей.
- Сообщаю вам радостную новость - начаты работы по организации «Крымского детского хосписа». Я долго к этому шел, была проведена большая работа для начала деятельности, - написал настоятель Свято-Екатерининского храма города Симферополя иерей Дионисий Волков.
Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословил деятельность хосписа.
Иерей сообщает, что уже зарегистрированы все уставные документы автономной некоммерческой организации «Крымский детский хоспис»: - Идут согласования с правительством Республики Крым о передачи в пользование неиспользуемого здания под реконструкцию для детского хосписа.
Сейчас рассматривается несколько вариантов помещения для «Крымского детского хосписа».
Главная идея хосписа, оказывающего медицинскую, психологическую, эмоциональную, социальную и духовную помощь, оказать поддержку детям с неизлечимыми заболеваниями и их родным.
ИСТОЧНИК KP.RU