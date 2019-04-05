2019-04-05T10:46:54+03:00
Общество

В Крыму появится хоспис для детей

Организаторы подготовили все уставные документы и сейчас ищут помещение
Галина КОВАЛЕНКО
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Дионисий Волков хочет помочь детям и их близким. Фото: Дионисий Волков/FBДионисий Волков хочет помочь детям и их близким. Фото: Дионисий Волков/FB
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В Симферополе планируется открыть хоспис для неизлечимо больных детей.

- Сообщаю вам радостную новость - начаты работы по организации «Крымского детского хосписа». Я долго к этому шел, была проведена большая работа для начала деятельности, - написал настоятель Свято-Екатерининского храма города Симферополя иерей Дионисий Волков.

Митрополит Симферопольский и Крымский Лазарь благословил деятельность хосписа.

Иерей сообщает, что уже зарегистрированы все уставные документы автономной некоммерческой организации «Крымский детский хоспис»: - Идут согласования с правительством Республики Крым о передачи в пользование неиспользуемого здания под реконструкцию для детского хосписа.

Сейчас рассматривается несколько вариантов помещения для «Крымского детского хосписа».

Главная идея хосписа, оказывающего медицинскую, психологическую, эмоциональную, социальную и духовную помощь, оказать поддержку детям с неизлечимыми заболеваниями и их родным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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