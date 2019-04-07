В Севастополе объявили о начале пожароопасного сезона

СЕГОДНЯ 10:38 2019-04-07T10:40:36+03:00

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В Севастополе с 11 апреля начинается пожароопасный сезон. МЧС просит жителей и гостей города еще более осторожно обращаться с огнем и правильно вести себя в лесу.

- Не бросайте на землю горящие спички или не потушенные окурки. Не разводите костры в пожароопасный период. Не сжигайте мусор в лесу. Не оставляйте в лесу мусор, особенно обтирочный материал, пропитанный маслом, бензином или другим горючим материалом. Не оставляйте в лесу стеклянные бутылки или осколки стекла, - просят спасатели.

Также просят соблюдать ряд правил:

- Разжигайте костер только в специально отведенных местах.

- Если таких мест нет, самостоятельно подготовьте площадку для его разведения, очистив ее от травы, листьев и веток до самого грунта.

- Перед уходом со стоянки костер должен быть полностью потушен. Покидайте место привала, убедившись, что ни одно полено или ветка больше не тлеет.

- В случае возгорания тушите очаг возгорания с помощью воды или, забрасывая его землей, можно сбивать огонь ветками лиственных деревьев.

- Пожароопасный сезон продлится до наступления устойчивой дождливой осенней погоды, - сообщили в пресс-службе МЧС России по Севастополю.

Напомним, в Крыму летний пожароопасный сезон начался с 1 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU