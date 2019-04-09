Жительницу Севастополя на 15 тысяч рублей обворовал деверь

СЕГОДНЯ 08:40 2019-04-09T08:40:17+03:00

Подозреваемому в краже драгоценностей у родственницы грозит лишение свободы до 5 лет

Изменить размер текста: A A

В дежурную часть полиции Балаклавского района города Севастополя поступило заявление от 28-летней горожанки, которая пожаловалась, что у нее из квартиры пропали ювелирные изделия на 15000 рублей.

- Оперуполномоченные уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его, - сообщает пресс-служба УМВД России по г. Севастополю.

Подозреваемым оказался один из близких родственников пострадавшей – деверь.

Родной брат ее мужа жил под одной крышей с супругами. 29-летний мужчина знал, где невестка хранит драгоценные украшения. Пока никого не было дома, он зашел в комнату семейной пары и забрал золотые украшения, которые затем сдал в комиссионный магазин.

На подозреваемого завели уголовное дело за кражу.

По ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса РФ ему грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU