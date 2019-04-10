В Севастополе 12 апреля отметят День ПВО

СЕГОДНЯ 09:30 2019-04-10T09:36:44+03:00

На площади Нахимова пройдет выставка военной техники и будут работать полевые кухни

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В Севастополе готовятся ко Дню Войск Противовоздушной обороны Российской Федерации. 12 апреля, в центре города пройдет выставка военной техники, стоящей на вооружении войск ПВО.

- У жителей и гостей Севастополя имеется уникальная возможность ознакомится с современным зенитным ракетным комплексом С-400 «Триумф», зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь», командно-штабными и другими специальными машины и тренажерами, стоящими на вооружении войск ПВО, - сообщает пресс-служба ЧФ.

Для гостей и жителей города-героя готовят праздничный концерт.

Все желающие смогут попробовать настоящую солдатскую кашу и чай, которые черноморцы приготовят на полевых кухнях.

Что, где и когда:

Выставка военной техники: город Севастополь, площадь Нахимова, с 09.00 до 14.00

Торжественное собрание: город Севастополь, Дом офицеров, с 11.00 до 13.00

ИСТОЧНИК KP.RU