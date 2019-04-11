Споем «Смуглянку» и «Катюшу»: В аэропорту «Симферополь» пройдет флешмоб

СЕГОДНЯ 09:38 2019-04-11T09:43:40+03:00

Мероприятие приурочено к 75-летию освобождения крымской столицы от немецко-фашистских захватчиков

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Симферополь отметит 75-летие освобождения города от немецко-фашистских захватчиков песенным флешмобом «Будем жить». Пройдет он 12 апреля в аэропорту «Симферополь».

- Участники массового флешмоба исполнят песни «Смуглянка» и «Катюша». Присоединиться к акции также смогут все желающие, - сообщает пресс-служба аэропорта.

Начало в 12.00.

Напомним, 13 апреля в 9.00 на перроне железнодорожного вокзала Симферополя начнется патриотическая акция «Поезд Победы». Гости увидят состав, укомплектованный платформой, на которой размещены образцы артиллерийского и стрелкового оружия времен войны, а также крытым вагоном-теплушкой. В теплушке находится передвижной музей, экспонаты которого представляют основные события Великой Отечественной Войны.

В 10.30 - возложение цветов и венков у Вечного огня на могиле Неизвестного солдата. Парк им. Гагарина

11.30 - возложение цветов к мемориалу «Танк Т-34». Сквер Победы.

12.30 - возложение цветов и венков на Воинском кладбище. Ул. Старозенитная.

ИСТОЧНИК KP.RU