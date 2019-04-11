В Крыму за три месяца на пожарах погибло 33 человека

СЕГОДНЯ 14:17 2019-04-11T14:30:50+03:00

Чаще всего пожары с человеческими жертвами происходят из-за неосторожного обращение с огнем. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

В РК за первый квартал произошло 669 возгораний

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На Крымском полуострове в этом году стали чаще гореть дома и погибать людей на пожарах.

- За первый квартал 2019 года в Крыму зарегистрировано 669 пожаров, на которых погибло 33 человека, 16 получили различные травмы, на пожарах спасено 24 человека и было эвакуировано 171 человек, - сообщает пресс-служба МЧС Республики Крым.

По сравнению с таким же периодом прошлого года, пожаров стало больше на 197%, а число погибших в огне выросло на 63%.

Пожары унесли по три человеческих жизни в Симферопольском, Белогорском, Джанкойском районах и городах Керчь и Ялта.

- По 2 человека погибло на пожарах в городских округах Алушта, Судак, а также в Ленинском, Советском, Сакском, Черноморском, Джанкойском и Нижнегорском районах, - отметили в ведомстве.

Чаще всего пожары с человеческими жертвами происходят из-за неосторожного обращение с огнем : в том числе при курении – 23 погибших, нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электросетей и приборов – 3 погибших, при эксплуатации печей – 2 жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU