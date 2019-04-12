В Керчи изъяли контрафактный табак
В Крым пресекли торговлю контрафактной табачной продукцией на восточном побережье полуострова. Всего изъято 6600 пачек сигарет.
- Проведено обследование трех торговых точек по реализации табачной продукции, принадлежащих керченскому индивидуальному предпринимателю, - сообщает Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.
В итоге оперативники нашли и изъяли свыше 70 наименований изделий табачной продукции различных торговых марок, на которых не было специальных акцизных марок, максимальной рыночной стоимости и даты производства.
Всего в Керчи изъяли 6600 пачек табачных изделий, в общей сложности на 350 тысяч рублей.
Сертификатов качества на сигареты у бизнесмена не было. Сейчас все изъятое отправили на экспертную оценку в ЭКЦ МВД России.
Какие меры будут приняты к предпринимателю станет известно по результатам экспертизы.
ИСТОЧНИК KP.RU