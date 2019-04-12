2019-04-12T09:43:18+03:00
Происшествия

В Керчи изъяли контрафактный табак

Пограничники обнаружили 6600 пачек сигарет, на общую сумму около 350 тысяч рублей
Галина КОВАЛЕНКО
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В Крым пресекли торговлю контрафактной табачной продукцией на восточном побережье полуострова. Всего изъято 6600 пачек сигарет.

- Проведено обследование трех торговых точек по реализации табачной продукции, принадлежащих керченскому индивидуальному предпринимателю, - сообщает Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым.

В итоге оперативники нашли и изъяли свыше 70 наименований изделий табачной продукции различных торговых марок, на которых не было специальных акцизных марок, максимальной рыночной стоимости и даты производства.

Всего в Керчи изъяли 6600 пачек табачных изделий, в общей сложности на 350 тысяч рублей.

Сертификатов качества на сигареты у бизнесмена не было. Сейчас все изъятое отправили на экспертную оценку в ЭКЦ МВД России.

Какие меры будут приняты к предпринимателю станет известно по результатам экспертизы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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