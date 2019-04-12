В аэропорту «Симферополь» напишут «Тотальный диктант»

СЕГОДНЯ 11:17 2019-04-12T11:21:11+03:00

Диктант начнется 13 апреля в 14.00 на втором этаже терминала. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Проверить себя на грамотность может каждый желающий

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13 апреля вся странна будет писать «Тотальный диктант». Проверить себя на грамотность смогут и крымчане.

В столице РК будут работать несколько площадок для написания диктанта, одна из них – в аэропорту «Симферополь».

- Всемирная акция «Тотальный диктант» впервые пройдет на территории аэропорт, хотя само мероприятие будет проходить в Крыму уже шестой раз. Диктант начнется в 14.00, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.

Диктант пройдет на втором этаже общедоступной зоны нового терминала аэропорта.

Напомним, 12 апреля в аэропорту пройдет песенный флешмоб, приуроченный к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU