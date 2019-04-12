В аэропорту «Симферополь» напишут «Тотальный диктант»
13 апреля вся странна будет писать «Тотальный диктант». Проверить себя на грамотность смогут и крымчане.
В столице РК будут работать несколько площадок для написания диктанта, одна из них – в аэропорту «Симферополь».
- Всемирная акция «Тотальный диктант» впервые пройдет на территории аэропорт, хотя само мероприятие будет проходить в Крыму уже шестой раз. Диктант начнется в 14.00, - уточнили в пресс-службе воздушной гавани.
Диктант пройдет на втором этаже общедоступной зоны нового терминала аэропорта.
Напомним, 12 апреля в аэропорту пройдет песенный флешмоб, приуроченный к 75-летию освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
ИСТОЧНИК KP.RU