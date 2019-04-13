В Симферополе лжериэлтор "заработал" 123 000 рублей

СЕГОДНЯ 10:10 2019-04-13T10:25:11+03:00

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина обещал пострадавшей помочь с документами на недвижимость

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В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление 31-летняя крымчанка, которая пожаловалась, что у нее обманом выманили 123 000 рублей, пообещав помочь с перерегистрацией недвижимости в Симферопольском районе.

- По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее не судимый 31-летний житель Симферополя, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Мужчина, не имея на то никаких возможностей, пообещал потерпевшей за вознаграждение оказать помочь в перерегистрации принадлежащего ей недвижимого имущества.

Но как только он получил 123 000 рублей, скрылся из ее вида и перестал брать телефон.

На него завели уголовное дело за мошенничество. По ч.2 ст.159 УК РФ лжериэлтору грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его взяли под домашний арест.

Подозреваемый в мошенничестве. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.

ИСТОЧНИК KP.RU