В Симферополе лжериэлтор "заработал" 123 000 рублей
В дежурную часть полиции Симферополя принесла заявление 31-летняя крымчанка, которая пожаловалась, что у нее обманом выманили 123 000 рублей, пообещав помочь с перерегистрацией недвижимости в Симферопольском районе.
- По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее не судимый 31-летний житель Симферополя, - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.
Мужчина, не имея на то никаких возможностей, пообещал потерпевшей за вознаграждение оказать помочь в перерегистрации принадлежащего ей недвижимого имущества.
Но как только он получил 123 000 рублей, скрылся из ее вида и перестал брать телефон.
На него завели уголовное дело за мошенничество. По ч.2 ст.159 УК РФ лжериэлтору грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас его взяли под домашний арест.
Подозреваемый в мошенничестве. Фото: пресс-служба МВД по Республике Крым.
ИСТОЧНИК KP.RU