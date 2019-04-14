2019-04-14T14:36:59+03:00
Происшествия

В центре Севастополя загорелась квартира и погиб человек

Пожар произошел в жилой пятиэтажке
Галина КОВАЛЕНКО
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Одного человека удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.Одного человека удалось спасти. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по городу Севастополю.
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Севастопольским спасателям сообщили, что в пятиэтажном доме на Проспекте Генерала Острякова горит квартира.

- Прибыв на место, пожарные сформировали звено газодымозащитной службы и проникли в квартиру, - сообщает ГУ МЧС России по городу Севастополю.

Когда стали тушить пожар, то в квартире обнаружили двух человек. Пострадавших незамедлительно вынесли на свежий воздух и передали врачам «Скорой помощи». Но один уже был мертв и его спасти не удалось.

Спасатели тушили огонь и одновременно эвакуировали жителей верхних этажей. Всего в безопасное место вывели 18 человек.

Огонь затушили за 15 минут. Всего в тушении пожара было задействовано 13 человек и 4 машины.

По словам соседей, хозяева сгоревшей квартиры вели нездоровый образ жизни, что видимо и привело к таким трагическим последствиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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