2019-04-14T15:07:32+03:00
Общество

В Крыму дороги ремонтируют старыми матрасами

Жители Алупки решили избавиться от ям на улицах оригинальным способом
Галина КОВАЛЕНКО
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Акция по благоустройству дорог прошла в Алупке. Фото: кадр видеоАкция по благоустройству дорог прошла в Алупке. Фото: кадр видео
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В Крыму от дорожных ухабов и ям избавляются с помощью спальных принадлежностей. На Южном берегу Крыма автолюбители, которым не душе разбитые в хлам дороги, занялись самостоятельно латанием провалов, оставшихся после ремонта каких-то инженерных коммуникаций.

Запаслись матрасами и стали вымащивать ими канаву посредине проезжей части.

- Жители Алупки «матрасят» дороги своими силами! – такой пост разместил Сергей Псарев в соцсетях.

Слова он подкрепил иллюстрациями, снятыми на месте проведения акции.

- Предлагаю в ямы на дорогах вставлять портреты руководителей поселков и городов! - тут же предложили пользователи соцсетей.

А другие не совсем одобрили такую креативную акцию энтузиастов-автолюбителей: - Да, ребятки, насмешили. А чего матрацами-то? Принесли бы по ведру раствора, всё полезней было бы. А так только мусор, во всех смыслах...

ИСТОЧНИК KP.RU

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