2019-04-14T16:26:03+03:00
Происшествия

В Крыму машины застревают на грунтовых дорогах

Автомобилисты попали в беду, съехав на грунтовую дорогу с трассы «Алушта-Симферополь»
Галина КОВАЛЕНКО
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Машина съехала на грунтовую дорогу и едва не опрокинулась. Фото: пресс-служба МЧС РКМашина съехала на грунтовую дорогу и едва не опрокинулась. Фото: пресс-служба МЧС РК
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В диспетчерскую службу МЧС Республики Крым сообщили, что нужно помочь автомобилисту, который съехал на грунтовую дорогу с трассы «Алушта-Симферополь» и дальше не может продолжить движения, потому что велик риск ДТП.

- По прибытии, спасатели выяснили, что в районе селе Нижняя Кутузовка автомобиль «Subaru Forester» находится на крутом спуске с глубокими промоинами, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Чуть-чуть, автомобиль соскользнет в кювет, того и глядишь, опрокинется навзничь.

Но ЧП удалось избежать, благодаря профессиональной подготовке дежурной смене Алуштинского аварийно-спасательного отряда и сотруднику РОССОЮЗСПАС на спецавтомобиле.

В Симферополе же в районе городского кладбища «Абдал» в размытом дождями грунте застрял автомобиль «Ford Focus». Иномарку благополучно вытащили на проезжую часть.

Все два происшествия обошлись без жертв или какого-либо вреда здоровью его участникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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