В Крыму машины застревают на грунтовых дорогах
В диспетчерскую службу МЧС Республики Крым сообщили, что нужно помочь автомобилисту, который съехал на грунтовую дорогу с трассы «Алушта-Симферополь» и дальше не может продолжить движения, потому что велик риск ДТП.
- По прибытии, спасатели выяснили, что в районе селе Нижняя Кутузовка автомобиль «Subaru Forester» находится на крутом спуске с глубокими промоинами, - сообщает пресс-служба МЧС РК.
Чуть-чуть, автомобиль соскользнет в кювет, того и глядишь, опрокинется навзничь.
Но ЧП удалось избежать, благодаря профессиональной подготовке дежурной смене Алуштинского аварийно-спасательного отряда и сотруднику РОССОЮЗСПАС на спецавтомобиле.
В Симферополе же в районе городского кладбища «Абдал» в размытом дождями грунте застрял автомобиль «Ford Focus». Иномарку благополучно вытащили на проезжую часть.
Все два происшествия обошлись без жертв или какого-либо вреда здоровью его участникам.
ИСТОЧНИК KP.RU