2019-04-16T15:31:37+03:00
Общество

Симферопольские школы и детсады снова начали отапливать

До конца недели существенного потепления не ожидается
Надежда ДАЦЮК
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Отопительный сезон закончился 10 апреляОтопительный сезон закончился 10 апреляФото: Надежда ДАЦЮК
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В школах и детсадах Симферополя 16 апреля снова начали топить в связи с похолоданием и ухудшением погоды.

- По распоряжению главы администрации города Натальи Маленко с сегодняшнего дня в связи с понижением температуры ГУП РК «Крымтеплокоммунэнерго» возобновило подачу тепла в детские сады и школы», - сообщил заместитель начальника департамента городского хозяйства администрации города Александр Хомяков, - задвижки открыли утром. По данным синоптиков, до конца недели существенного потепления не ожидается.

Напомним, отапливать социальные объекты и жилищный фонд закончили 10 апреля с 8 утра. Тогда горожане жаловались, что в квартирах стало слишком жарко. И не мудрено: среднесуточная температура воздуха была гораздо выше 8 градусов тепла.

ИСТОЧНИК KP.RU

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