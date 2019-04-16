2019-04-16T14:36:28+03:00
Общество

Синоптики рассказали, когда в Крыму прекратятся дожди

Небо прояснится, но станет прохладнее
Галина КОВАЛЕНКО
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На выходные дождь прекратится, но термометр покажет всего +9°…+14°На выходные дождь прекратится, но термометр покажет всего +9°…+14°Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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- Бр-р-р-р! Ну и сырость! Холодина, такая, что впору из шкафа зимние куртки доставать! - жители и гости Крыма уже несколько дней подряд с большой неохотой покидают по утрам свои жилища.

Погода на полуострове больше похожа на осеннюю, и уж никак не ассоциируется с серединой апреля.

Все только и ждут, когда же небо очиститься от тучек и облако, выглянет ласковое южное солнышко и мир заиграет всеми цветами радуги.

На Крымском полуострове ненастье продержится до выходных дней – такой неутешительный прогноз дают местные метеорологи.

- Завтра, 17 апреля, будет относительно хороший и теплый день: ночью осадков не ожидается, а вот днем пройдет несильный дождик. Температура воздуха днем +9…+14. - сообщила «Комсомольской правде - Крым» начальник отдела метеорологических прогнозов ФГБУ «Крымское УГМС» Раиса Степанова. – А вот, в четверг, 18 апреля ситуация усугубится: дожди захватят большую территорию и станут более обильнее, вплоть до умеренных. Температурный фон понизиться на 2-3 градуса. Днем воздух прогреется всего до +7…+12.

Крымские синоптики рассказали, что дальше станет прохладнее: в пятницу, 19 апреля, столбик термометра опустится еще ниже и днем будет всего +6…+11.

- На выходные осадки прекратятся, но будет прохладно +9…+14, днем. Ночью и вовсе +1…+6, - отметила начальник отдела метеопрогнозов ФГБУ. - Это температурный фон на субботу и воскресенье.

Вдобавок начиная с четверга, 18 апреля, местами усилится до 15 метров в секунду северо-восточный ветер до 15м/с.

- С северо-запада на полуостров оказывает влияние усиление гребня Скандинавского антициклона, а с юга Юго-восточная депрессия - область пониженного давления, образующего над Черным морем. такое взаимодействие и приведет к усилению ветра, - и метеоролог заключила. - Вот такая неустойчивая погода на Крымском полуострове. Осадки прекратятся к выходным, но будет прохладно и сильный ветер.

Новость о том, что небо очистится от тучей, наверняка, порадует астрономов-любителей, желающих наблюдать метеорный поток Лириды в Крыму.

Масштабное световое шоу - первый звездопад весны начнется со дня на день. Лучше всего метеорный поток на Крымском полуострове будет видно 21, 22 и 23 апреля. Главное, чтобы ночное небо было чистым без тучек, которые могут испортить все впечатление от Лириды. Да, если хочешь увидеть звездопад, нужно быть в теплой одежде и обуви, но для загадывания желаний, можно достать с антресолей пуховик и зимние сапоги! С неба звездочка упала, загадай желание - после апрельской Лириды счастливых и радостных людей станет больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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